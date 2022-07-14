واشنطن: لا مكان للمسؤولين الروس باجتماع مجموعة الـ20

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الآثار السلبية لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا تعمّ العالم، وإنه لا مكان للمسؤولين الروس في اجتماع يعقد هذا الأسبوع لمجموعة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الكبرى.

ودعت يلين، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لوزراء مالية المجموعة، المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي.

وتجنبت يلين الرد على سؤال عن ما إذا كانت ستخرج من القاعة عندما يتحدث مسؤولون روس كما فعلت هي وغيرها من المسؤولين الغربيين في الاجتماع السابق في واشنطن في أبريل/ نيسان، لكنها قالت إنها ستشجب الغزو الروسي لأوكرانيا ”بأقوى العبارات“.

وأضافت ”أعتقد أنني أوضحت أن الأمور لا يمكن أن تكون كالمعتاد فيما يتعلق بمشاركة روسيا في مثل هذه الاجتماعات“. وأضافت أنها تتطلع لاستقبال وزير مالية أوكرانيا خلال الاجتماعات.

وقالت يلين إنها ستواصل الضغط بقوة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي قالت إنه ”سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على تدفقات النفط العالمية بعد سريان العقوبات الأوروبية وربما البريطانية والأمريكية على نقل النفط الروسي في نهاية العام“.