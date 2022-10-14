السبت 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن: لدينا مصالح مشتركة عديدة مع المملكة العربية السعودية

منذ 50 دقيقة
علما السعودية واميركا

علما السعودية واميركا

A A A
طباعة المقال

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة عديدة مع المملكة العربية السعودية.

ورداً على سؤال لمراسلة العربية، أوضح متحدث باسم الوزارة أن هناك مصالح أمنية وحيوية بين أميركا والسعودية، مشيراً إلى أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه.

كذلك قال إن العلاقات الأمنية مع السعودية عامل مهم لاستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن هناك 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة.

وأضاف أن “واشنطن لديها مصالح أمنية مشتركة مع السعودية، ونراعي عدم المساس بها”.

في سياق آخر، وعن الاحتجاجات في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ العربية، إن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين في إيران رداً على حملات قمع المحتجين.

كما بيّن أن بلاده سمحت الأميركية بتسهل وصول صوت المحتجين في إيران للخارج.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

حقول القمح في أوكرانيا
أسعار القمح تتراجع ​​متأثرة بانخفاض أسواق الطاقة والأسهم
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: أشكر ولي العهد السعودي على دعم وحدة أراضينا
حرق صورة خامنئي- أرشيفية
إنتفاضة إيران
دعوات لتظاهرات جديدة في ايران تحت شعار "بداية النهاية"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
الدولار
الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟