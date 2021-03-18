الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن للكيانات المشاركة في مشروع نورد ستريم 2: للانسحاب منه "فوراً"

18 - مارس - 2021
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 10:05 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية ترصد جهود إتمام خط الأنابيب نورد ستريم 2، وتعكف على تقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات التي قد تكون مشاركة فيه.

وأضاف بلينكن في بيان: ”أي كيان منخرط في خط الأنابيب نورد ستريم 2 إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية، وعليهم أن يتوقفوا فورا عن العمل بخط الأنابيب“.

وتابع: ”إدارة بايدن ملتزمة بالعمل بتشريعات صدرت في 2019 و2020 فيما يتعلق بخط الأنابيب والعقوبات“.

ومشروع خط الأنابيب البالغة قيمته 11 مليار دولار، والذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90 بالمئة. وسيضاعف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، تتمسك برلين بخط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تقول إنه ليس سوى مشروع تجاري.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

البحرية الإيرانية
مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
نوري المالكي
تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
صواريخ هيماريس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟