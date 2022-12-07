الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن: لم نشهد نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2022 6:13 مساءً
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

A A A
طباعة المقال

فال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تر أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

وقال كيربي عن روسيا “نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب.

ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بابا الفاتيكان: الحرب بأوكرانيا تشبه العملية النازية في الحرب العالمية الثانية
الرئيس الصيني يبدأ زيارته للسعودية
الرئيس الصيني يصل السعودية
المؤشر السعودي
المؤشر السعودي يغلق منخفضا متأثرا بهبوط أسعار النفط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
"حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"
عناصر من الشرطة الألمانية
عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!