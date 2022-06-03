واشنطن: لن نربط المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بسلاحها النووي

أوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تدعم تقديم مساعدات إنسانية لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة تفشي مرض كوفيد-19، مضيفة أنها لن تربط ذلك بمشكلات نزع السلاح النووي.

أدلت شيرمان بتلك التصريحات خلال كلمة عبر دائرة تلفزيونية خاطبت من خلالها الحاضرين في مؤتمر منعقد في سول.

وكانت منظمة الصحة العالمية ألقت شكوكاً على مزاعم كوريا الشمالية بإحراز تقدم في مكافحة تفشي «كوفيد – 19»، قائلة إنها تعتقد أن الوضع يتدهور ولا يتحسن في ظل غياب البيانات المستقلة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن موجة «كوفيد – 19» تنحسر بعدما تجاوزت الإصابات اليومية للمصابين بالحمى 390 ألفاً قبل نحو أسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».