واشنطن: لن نسمح لإيران باستغلال المحادثات كذريعة لتسريع برنامجها النووي

أكدت الولايات المتحدة، على أنها لن تسمح لإيران باستغلال المحادثات وكسب الوقت لتسريع برنامجها النووي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه من المرجح أن تمارس واشنطن وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات كذريعة لتسريع برنامجها النووي.

وقال مالي في مقابلة تلفزيونية يوم السبت “إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك”.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، يوم الاثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015.

,عاد وفد المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى فيينا تمهيدا لاستئناف المباحثات بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وأكدت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، وصل اليوم السبت إلى فيينا على رأس الوفد المكلف بالتفاوض مع مجموعة “4+1” (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تستأنف يوم الاثنين القادم في فيينا المباحثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي، وتم تعليقها في يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.