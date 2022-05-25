الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن متشائمة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. "الاحتمالات ضعيفة"

25 - مايو - 2022
طاولة المفاوضات النووية

طاولة المفاوضات النووية

A A A
طباعة المقال

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بالشأن إلايراني “روب مالي” انّ فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، مشيرًا الى أن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على “أي تصعيد إيراني” مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وفي شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونغرس، قال مالي: “ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال” في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي توقفت في آذار.

وأضاف مالي أنه إذا تعذر إحياء الاتفاق، فإن الولايات المتحدة “مستعدة لمواصلة فرض عقوباتنا وتشديدها … والرد بقوة على أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين”.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، حدت طهران من برنامجها النووي بما يصعب عليها الحصول على قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ولطالما قالت طهران إن برنامجها للأغراض السلمية فقط.

وكان الرئيس الجمهوري الأميركي “دونالد ترامب” قد تراجع عن الاتفاق في 2018 ،وأعاد فرض عقوبات أميركية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود النووية بعد عام. وسعى الرئيس الديمقراطي “جو بايدن” إلى إحياء الاتفاق، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة في فيينا قد تُستأنف.

وفي تصريحات معدة ليدلي بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقد مالي قرار ترامب قائلا إن هذا لم يسفر عن قيود “أطول أمدا وأقوى” على برنامج إيران بل تركها “أقصر أمدا وأضعف”.

وانتقد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق، وقالوا إن عليها عمل المزيد لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ولا سيما إلى الصين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرا دفاع اليابان وإسرائيل
تزامناً مع زيارة غانتس.. اليابان تلمح لتعزيز إنفاقها العسكري وسط تحركات صينية
آثار الفيضانات المدمرة على باكستان
فيضانات باكستان تودي بحياة 1100 شخص منهم 380 طفلا
الناقلة بريف كوماندر
قادمة من أوكرانيا.. سفينة قمح أممية ترسو في القرن الأفريقي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن