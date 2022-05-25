واشنطن متشائمة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. "الاحتمالات ضعيفة"

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بالشأن إلايراني “روب مالي” انّ فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، مشيرًا الى أن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على “أي تصعيد إيراني” مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وفي شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونغرس، قال مالي: “ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال” في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي توقفت في آذار.

وأضاف مالي أنه إذا تعذر إحياء الاتفاق، فإن الولايات المتحدة “مستعدة لمواصلة فرض عقوباتنا وتشديدها … والرد بقوة على أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين”.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، حدت طهران من برنامجها النووي بما يصعب عليها الحصول على قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ولطالما قالت طهران إن برنامجها للأغراض السلمية فقط.

وكان الرئيس الجمهوري الأميركي “دونالد ترامب” قد تراجع عن الاتفاق في 2018 ،وأعاد فرض عقوبات أميركية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود النووية بعد عام. وسعى الرئيس الديمقراطي “جو بايدن” إلى إحياء الاتفاق، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة في فيينا قد تُستأنف.

وفي تصريحات معدة ليدلي بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقد مالي قرار ترامب قائلا إن هذا لم يسفر عن قيود “أطول أمدا وأقوى” على برنامج إيران بل تركها “أقصر أمدا وأضعف”.

وانتقد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق، وقالوا إن عليها عمل المزيد لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ولا سيما إلى الصين.