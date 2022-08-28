واشنطن: مرور سفينتين حربيتين في مضيق تايوان متسق مع سياسة "الصين الواحدة"

قال مسؤول في البيت الأبيض إن مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين (الأحد 28-8-2022) في المياه الدولية في مضيق تايوان “يتسق للغاية” مع سياسة “الصين الواحدة” التي تؤيدها واشنطن، ويهدف إلى تأكيد حرية المرور بين المحيطين الهندي والهادي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية عن مرور سفن حربية أمريكية في المضيق لأول مرة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر مما أثار غضب الصين “كان هذا (المرور) مخططا منذ وقت طويل مضى”.

وأضاف أن مرور السفينتين “يتسق تماما مع سياسة الصين الواحدة التي ننتهجها، ويتفق للغاية مع رغبتنا في ضمان أننا يمكننا مواصلة العمل نحو مرور حر ومفتوح بين المحيطين الهندي والهادي.

وكان التوتر بلغ ذروته بين واشنطن وبكين مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) في مضيق تايوان، بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من الصين لتي نظمت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.

في حين أعلنت واشنطن في 12 أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين “الاستفزازي”.