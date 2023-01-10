واشنطن... مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن ممولين لحزب الله

في كل فترة، تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بميليشيا حزب الله أسهموا في تهريب أموال..

وفي هذا المجال، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من ممولي ميليشيا حزب الله في لبنان.

برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية طالب كل من لديه معلومات عن أنشطة “علي سعادة” و”إبراهيم طاهر” المصنفين كإرهابيين دوليين وعن شركاتهما وزملائهما، طالبهم بإرسال هذه المعلومات عبر أرقام البرنامج.

وقبل أشهر أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضح حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة عبر تويتر، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيا.

فيما قالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.