واشنطن منزعجة إزاء إطلاق سراح سوداني أُدين بقتل أمريكي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن تشعر بانزعاج شديد إزاء إطلاق سراح رجل سوداني هذا الأسبوع يواجه عقوبة الإعدام فيما يتصل بمقتل دبلوماسي أمريكي في عام 2008.

وأُدين عبد الرؤوف أبو زيد في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل وزميله السوداني، اللذين كانا يعملان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقتلا على أيدي مسلحين في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن تأكيد أسرة أبو زيد على موافقة الحكومة الأمريكية على الإفراج عنه في إطار تسوية بين الحكومة السودانية والضحايا غير دقيق.

وأضاف أن واشنطن منزعجة بشدة من عدم الشفافية في الإجراءات القانونية التي أفضت إلى إطلاق سراحه.

وقال برايس “سنواصل السعي للتوصل إلى توضيح بشأن هذا القرار”.

وقال شقيق أبو زيد لرويترز يوم الاثنين إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت عن شقيقه بعد عامين من التوصل إلى تسوية مالية بين الحكومة السودانية وعائلة جرانفيل.

ولا تزال الولايات المتحدة تصنف أبوزيد إرهابيا عالميا ذا تصنيف خاص.