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واشنطن: نتواصل مع دول الخليج بشأن الوضع في السودان

26 - أكتوبر - 2021
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع في السودان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الوضع.

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة.

خرج المواطنون اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنيه وأغلقوا الطرق بالحجاره والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم أمس الاثنين اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

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