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واشنطن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحق الفلسطينيين في العيش بسلام

منذ 3 ساعات
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن دعمها “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحق الفلسطينيين في العيش بسلام”، مشيرة إلى “أسفها لوقوع خسائر بشرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب التصعيد بين الطرفين”.

ودعى المتحدث باسم الوزراة نيد برايس “جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية إلى ضبط النفس والتزام الهدوء”.

وبعث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطرق فيها لضرورة خفض التوتر الحاصل في فلسطين.

وفي لقاء مع قناة الحرة، كشف مسؤول في البيت الأبيض الأميركي أن الرسالة تطرقت لجهود خفض التوتر وإعادة الهدوء إلى القدس.

وجرى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب بعد إطلاق عشرات الصواريخ من غزة تجاه المدينة ومدن أخرى في المنطقة الوسطى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن صاروخا سقط على مبنى في تل أبيب وأصيب شخص نتيجة الصاروخ.

وأوقفت إسرائيل جميع الرحلات في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد قصف صاروخي من غزة.

 

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