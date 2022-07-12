واشنطن: نسعى لمنع هيمنة أي دولة أجنبية على الشرق الاوسط

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان أن الإدارة الأميركية تسعى إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط “أكثر سلاما واستقرارا”.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين الواقع في ، أن “الشرق الأوسط متشابك مع باقي العالم، وإذا عملنا الآن لجعل المنطق أكثر سلاما واستقرارا، فهذا سيفيد مصالح الأمن القومي الأميركي والشعب الأميركي لسنوات طويلة”.

وتابع: “عندما يدور الحديث عن الشرق الأوسط فإن الهدف الأساسي للرئيس بايدن واضح، وهو يتمثل في أن تكون المنطقة ذات مستوى أعلى من الاستقرار وعدد أقل من الحروب التي قد تنجر إليها الولايات المتحدة، وأن تكون المنطقة منفتحة أقل على الإرهاب الذي يهدد الأميركيين، ومنطقة تساعد في ضمان أمن الطاقة في العالم”.

كما أكد أن الإدارة الأميركية تسعى إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط “منطقة لا يمكن لدولة أجنبية أن تهيمن فيها أو تحظى بتفوق استراتيجي على الولايات المتحدة”، مشيرا كذلك إلى ضرورة إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

وسيزور الرئيس بايدن خلال جولته في الشرق الأوسط إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وجدير بالذكر أن هذه ستكون أول جولة لبايدن في الشرق الأوسط منذ توليه منصب الرئاسة الأميركية.