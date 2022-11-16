واشنطن: هجوم ناقلة النفط قبالة عمان نفذته إيران بطائرة مسيرة

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن هجوما على الناقلة التجارية إم.في باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان نفذته على الأرجح إيران بطائرة مسيرة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان “بعد مراجعة المعلومات المتاحة، بتنا واثقين من أن إيران شنت هذا الهجوم على الأرجح باستخدام طائرة مسيرة”.

إيران تحمل إسرائيل

حملت وكالة نور نيوز الإيرانية، الأربعاء ، إسرائيل مسؤولية هجوم على ناقلة نفط أصيبت بمقذوف قبالة ساحل عُمان.

وقالت الوكالة في تغريدة على تويتر إن “شر الصهاينة خلال كأس العالم بدأ. نشطت المنافسات الإقليمية وأزمة تشكيل الحكومة في إسرائيل المحور اليهودي العربي لمهاجمة ناقلة النفط في بحر عمان من أجل توريط قطر وإيران في الوقت نفسه بمساعدة وسائل الإعلام”.

وكشف مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء عن أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة.