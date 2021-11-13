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واشنطن والدوحة تؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية

13 - نوفمبر - 2021
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

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أكدت الولايات المتحدة وقطر في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الالتزامات الثنائية في مجال تعزيز الشراكة في المجالين الأمني والعسكري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم السبت عقب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات لمتحدة وقطر في واشنطن، أن “كلا الحكومتين أكدتا الالتزامات التي تحملتاها عام 2018 في الإعلان المشترك حول التعاون الأمني لضمان السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر في مجال الدفاع”.

وبحسب البيان، “أعرب الوفد الأمريكي عن شكره لقطر على استقبال القوات الأمريكية بحفاوة، والتعاون في العمليات بأفغانستان والجهود الخاصة بتحديث أهم منشآت البنية التحتية في قاعدة العديد الجوية لحل المهمات الراهنة والمستقبلية”.

كما ذكرت الوزارة أن “الوفدين بحثا العلاقات المتينة في مجال المبيعات العسكرية الخارجية، الذي يواصل زيادة قدرات وإمكانات تنفيذ العمليات للقوات المسلحة القطرية”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره القطري أن الشراكة مع قطر حتمية في ما يتعلق بقضايا المنطقة، موضحا أن هذه الشراكة واسعة وهي تنعكس على الحوار البنّاء في كثير من القضايا بالمنطقة.

وأضاف بلينكن أن بلاده بصدد إنشاء وحدة داخل السفارة القطرية بأفغانستان لتقديم الخدمات القنصلية الأميركية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن العلاقات مع قطر في توسع، وأن الأحداث في أفغانستان عززت الشراكة بين البلدين، وتابع قائلا “أشكر سمو أمير قطر على العطاء”.

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