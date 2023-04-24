والت ديزني تبدأ موجة ثانية من تسريح العاملين

قالت مصادر مطلعة إن شركة والت ديزني ستبدأ، الاثنين، موجة ثانية من تسريح العاملين إذ أنها تعمل على إلغاء سبعة آلاف وظيفة للمساعدة في توفير تكاليف تصل إلى 5.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تلغي الشركة “عدة آلاف” من الوظائف في موجة التسريح التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس.

ويقول المسؤولون في ديزني إنه بذلك ستكون الشركة قد ألغت أربعة آلاف وظيفة في المجمل.

وصرحت المصادر بأن خفض عدد الوظائف سيتم في مختلف قطاعات الأعمال بالشركة، التي تشمل ديزني للترفيه وإي.إس.بي.إن وحدائق ديزني، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا على العاملين بالساعة في المتنزهات والمنتجعات.

وأعلنت ديزني عن خطتها لتسريح عاملين في فبراير شباط مع عملية شاملة أعادت هيكلة الشركة وأرجعت اتخاذ القرار إلى المبتكرين من مديريها التنفيذيين بهدف خلق نهج أكثر انسيابية لأعمالها.