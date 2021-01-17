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والد الصحافي روح الله زم: سلطات النظام أخفت علينا إدانته بالإعدام

17 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 5:02 مساءً
روح الله زام

روح الله زام

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أعدمت السلطات الإيرانية في ديسمبر الماضي الصحافي الإيراني روح الله زم وذلك بعد تسريبه معلومات سرية عن فساد مسؤولين كبار في النظام، عن طريق الموقع الإخباري الذي كان يترأسه، ويُدعى ”آمد نيوز“، وكانت قد أثارت قضية زم جدلا واسعا حول العالم.

وفي هذا السياق، قال محمد علي زم، والد الصحفي الإيراني المعارض ”روح الله زم”، الذي أعدمته السلطات الإيرانية، في ديسمبر الماضي، إن ”سلطات النظام خدعت الصحفي وأسرته، وأخفت عليهم إدانته بالإعدام“.

وأكد محمد علي زم في مقطع فيديو، اليوم الأحد، خلال إلقائه كلمة بجوار قبر نجله الصحفي الراحل، ضمن إحياء ذكرى الأربعين على إعدامه، ”إنهم (سلطات النظام) كذبوا، ولم يخبرونا بإدانته بالإعدام، وقالوا حتى لو أُدين بالإعدام فلا تزال هناك إجراءات وفرص قانونية“، بحسب “إرم نيوز”.

وأضاف والد الصحفي الراحل، وهو رجل دين إيراني، أن ”السلطات المعنية بالتحقيق مع روح الله زم لم تخبره بإدانته بالإعدام، وقالت له لا يوجد داعٍ للقلق“.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي، عن اعتقال الصحفي المعارض روح الله زم، في ”عملية استخباراتية معقدة“، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى احتمالية تعاون أجهزة فرنسية وعراقية في اعتقال الصحفي المعارض.

وأدانت عدد من الدول والهيئات الدولية إعدام السلطات الإيرانية، للصحفي روح الله زم، منها منظمة ”مراسلون بلا حدود“ المعنية بحرية الصحافة حول العالم، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا التي وصفت قرار إعدام الصحفي المعارض بـ ”الهمجي الخطير“.

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