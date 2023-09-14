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والي المركزي المغربي: مراكش ستستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

منذ 5 دقائق
أوضاع صعبة للناجين من زلزال المغرب

أوضاع صعبة للناجين من زلزال المغرب

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بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضية 8\9\2023، وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص معظمهم في المنطقة الواقعة جنوبي مراكش.

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب “المركزي المغربي” الخميس إن مدينة مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر\تشرين الأول.

وجاء تصريح الجواهري أمام مؤتمر يجمع ممثلين عن البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضح أن هذه الفعالية تأتي تحضيرا للاجتماعات السنوية التي ستعقد كما هو مخطط لها.

ويمكن رؤية مخيمات عملاقة في المنطقة التي تعتزم الحكومة المغربية استضافة الاجتماعات السنوية بها.

    المصدر :
  • رويترز

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