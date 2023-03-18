السبت 26 شعبان 1444 ﻫ - 18 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وايومينغ.. أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض

منذ 38 دقيقة
حبوب الإجهاض

حبوب الإجهاض

A A A
طباعة المقال

أصبحت وايومينغ، الجمعة، أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.

ودعا حاكم ولاية وايومينغ (غرب) مارك غوردون، المشرعين إلى المضي قدما وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.

يأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.

ومن المتوقع أيضا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبا في محكمة أماريلو في تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قراراً بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).

هذه الحبة، وهي الأكثر استخداما في الإنهاء الطبي للحمل، تم ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه).

وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد.

ويدرس المشرّعون في تكساس أيضاً اقتراحاً لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.

وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض.

وقال غوردون مساء الجمعة “أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يعامل بكرامة ورأفة”.

ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت حوالى خمس عشرة منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.

إذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

مجموعة فاغنر
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فاغنز الروسية تتمدد.. تجنيد 30 ألف فرد بحلول منتصف مايو
ألمانيا - اليابان
محادثات رفيعة المستوى.. ألمانيا واليابان تتفقان على التعاون في الأمن الاقتصادي
الاحتجاجات في فرنسا
احتجاجات جديدة في فرنسا إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد

الأكثر قراءة

هزة أرضية
هزة جديدة تضرب لبنان
الدولار الأميركي
الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك
بلدة برمانا
توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل