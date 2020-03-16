وباء فيروس كورونا سيُفلس جميع شركات الطيران في العالم في غضون أسابيع

بحسب خبراء الطيران الاستراليين فإنّ وباء فيروس الكورونا سيفلس تقريباً كل شركات الطيران في العالم في غضون أسابيع.

مع هرولة الركاب لإلغاء رحلاتهم وناقلاتهم التي أوقفت خدماتهم، حذر مركز شركة كابا للتحليل والمشورة للطيران معظم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم من إفلاسها بحلول شهر أيار / مايو ما لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وفيما يكتسح تأثير فيروس كورونا وردود فعل السفر الحكومية المتعددة عالمنا، فإنّ العديد من شركات الطيران ربما تكون قد دُفعت بالفعل إلى الإفلاس التقني، أو أنها على الأقل تخرق إلى حد كبير مواثيق الديون، كما قالت كابا في بيان صادر يوم الاثنين.

وقد نصح رئيس الوزراء سكوت موريسون الأستراليين بإعادة النظر في السفر إلى الخارج وبأنه سيتم إجبار جميع الوافدين الدوليين على عزل أنفسهم لمدة 14 يوما بينما يستمر كوفيد-19 في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

وتنخفض الاحتياطيات النقدية بسرعة مع توقف الأساطيل في حين أنّ الرحلات التي تجري أقل بكثير من نصف ممتلئة. في حين تكثر عمليات الإلغاء على الحجوزات الأمامية في كل مرة تقدم فيها الحكومة توصية جديدة بعدم التحليق. الطلب ينخفض بطرق لم يسبق لها مثيل كما أن الحالة لن تعود إلى طبيعتها في الأفق القريب.

وقال المركز إنه يلزم على الفور اتخاذ إجراءات منسقة من جانب الحكومة والصناعة لتفادي وقوع ‘كارثة’.

وتقول كابا، أنّ رد الحكومة الحالي “مجزأ” كما هو الحال بالنسبة للخطوط الوطنية. ‘”كما هي الأمور حالياً، تُعتبر الاستجابة الخجولة لأزمة شركات الطيران مجزأة بالتساوي على الصعيد الوطني”. وتابعت كابا: “إنّ هذه الاستجابة ستقضي في معظمها إلى إنقاذ شركات طيران وطنية مختارة.” “إذا كان هذا هو الوضع الافتراضي، فالخروج من الأزمة سيكون مثل الدخول في معركة وحشية”.

وقد انخفضت أسهم فيرجن أستراليا 12 في المئة يوم الاثنين كما انخفض تصنيف ديون وكالة الائتمان Standard & Poor’s من B+ إلى B -.

“إنّ بيئة تشغيل الشركة قد تتدهور بوتيرة أسرع مما يمكن أن تقوم به فيرجن أستراليا في تنفيذ مبادرات لحماية توليد النقد وصحة الميزانية العمومية”، قال S& P في بيان لسدني مورنينغ هيرالد.

وقد سُئلت وزيرة الخارجية ماريس باين على إذاعة ABC عما إذا كانت الحكومة ستدعم الكانتاس وفرجن في وسط تفشّي كوفيد19. فأجابت:” نعم. بالطبع لقد سبق وأبلغنا عن استجابة اقتصادية هامة جداً في الأسبوع الماضي وهي حماية الاقتصاد، ومحاولة الحفاظ على الثقة لدعم الاستثمار والأهم من ذلك الحفاظ على الناس في الوظائف. ولكن مع تقدم الأمور، أنا على يقين من أنه ستكون هناك مسائل أخرى تحتاج إلى النظر فيها، ربما تلك التي طرحتها”.

وأعلنت مجموعة كانتاس يوم الأحد عن أن الزبائن الذين لديهم حجوزات جديدة وحالية في الرحلات المحلية والدولية سيلجؤون إلى خيار الإلغاء وتلقي ائتمانات السفر. وقد صرّحت مجموعة كانتاس ما يلي: ” لقد أدخلت كانتاس و جيت ستار قدراً أكبر من المرونة للعملاء الراغبين في تغيير خطط السفر في أعقاب زيادة قيود السفر التي يجري تنفيذها من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب تطور فيروس كورونا الوضع”.

وستكون التغييرات متاحة لرحلات كانتاس وجيت ستار وقانتسلينك، وتنطبق حتى 31 آذار / مارس للسفر حتى 31 أيار / مايو. وفي يوم الاثنين، أعلنت فيرجن أستراليا أنها تزود المسافرين “بمزيد من الخيارات” لتغيير حجوزاتهم في ظل قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس مكتب خبرة العملاء دانييل كيغيري: “نحن نفهم أن هذه القيود الجديدة قد تؤثر على خطط سفر الضيوف.

هذا هو السبب في أننا ألغينا رسوم التغيير والإلغاء حتى يتمكن الضيوف من الحصول على المزيد من المرونة مع سفرهم المقبل.

نريد للضيوف أن يستريحوا عندما يحجزوا معنا، وهذه المرونة ستمتد إلى أي حجز جديد للسفر من الآن وحتى 30 حزيران / يونيو.” يعمل فريقنا على مدار الساعة لمساعدة ضيوفنا بأي تغييرات في خطط سفرهم ونشكر ضيوفنا على صبرهم خلال هذا الوقت.”

وحذّر السيد موريسون أنّه من المحتمل أن يغير الأستراليون طريقة حياتهم لستة أشهر على الأقل كجزء من الاستجابة الوطنية لكوفيد19. وأخبر إذاعة أي بي سي يوم الاثنين:”ستكون هذه الستة أشهر صعبة وقد يطول الأمر أكثر من ذلك ومن الممكن أن تكون المدة أقل”.

وقد أصبحت السناتور سوزان ماكدونالد ثاني سياسي فيدرالي تختبر إيجابياً لفيروس كورونا، بعد أن تم تشخيص وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون الأسبوع الماضي.

لم يكن السيناتور ماكدونالد على اتصال مباشر مع السيد دوتون ولم يكن في الخارج لكنه كان في (كانبيرا) الأسبوع الماضي. وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات في أستراليا أكثر من 360 حالة، في حين أنّ حالات الوفاة لشخص يبلغ من العمر بين 77 و90 عاماً قد بلغت خمس حالات.

وقال نائب رئيس الأطباء في البلد بول كيلي أنّ 80 في المائة من الحالات ستكون خفيفة ولا تتطلب دخول المستشفى.

كما وألغيت خدمات ومسيرات يوم الأنزاك في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا بالتزامن مع دول أخرى تستعرض احتفالاتها، في حين تخطط بعض المدارس في جميع أنحاء البلد لإغلاق أبوابها.

وقد تمّ ّ حظر التجمعات غير الضرورية التي تضم أكثر من 500 شخص، كما يجب على جميع القادمين من الخارج أن يحجروا أنفسهم لمدة 14 يوماً، ومُنعت السفن السياحية من دخول الموانئ الأسترالية لمدة 30 يوماً على الأقل.

واجتمع كبار الموظفين الطبيين في البلاد يوم الاثنين للنظر فيما إذا كان ينبغي للقادة فرض مزيد من القيود على التجمعات الداخلية. وفي الوقت نفسه، نظر رئيس الوزراء وأمين الخزانة جوش فريدنبرغ ووزير المالية ماثياس كورمان في اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى.

وقد أعلنت الحكومة في الأسبوع ا لماضي عن مبلغ 17.6 بليون دولار لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات النقدية للأشخاص الذين يحصلون على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تدرك أنه سيكون هناك عجزاً اقتصادياً أعمق مما كان متوقعاً. واعترف وزير السياحة سيمون برمنغهام بالآثار السلبية على السفر والصناعة والسياحة. وأخبر محطة الإذاعة” CA4 في كيرنز :”هذا سيستمر لبعض الوقت وأخشى أن يسوء الأمر قبل أن يتحسن”.

وقد أعلنت كلّ من كوينزلاند، فيكتوريا، وجنوب أستراليا حالة الطوارئ، في حين ستجبر تسمانيا جميع الأشخاص القادمين إلى ولاية الجزيرة على ملء بطاقات وصول الركاب.