وثائق سرية تكشف نوايا بوتين تجاه أوكرانيا.. استيلاء كامل!!

كشف موقع “بزنس إنسايدر”، الخميس، عن وثائق مهمة، تركها الجنود الروس الفارون وراءهم، تبين نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه جارته أوكرانيا.

ونقل التقرير عن مدير مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني أوليكسي سوخاتشيف القول إن القوات الأوكرانية اكتشفت الوثائق أثناء إجرائها عمليات بحث وتفتيش في بلدة تروستيانتس بشمال شرق البلاد.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية حررت تروستيانتس، الواقعة على بعد حوالي 230 ميلا من العاصمة كييف، في أواخر مارس بعد احتلال روسي استمر لمدة شهر.

وقال سوخاتشيف إن المحققين وجدوا “وثائق مهمة لجنود من القوات المسلحة الروسية تعطي فهما واضحا أن موسكو كانت تستعد للاستيلاء على جميع أراضي أوكرانيا”، مضيفا أنه “ستتم دراسة كل هذه المعلومات”.

وذكر “بزنس إنسايدر” أنه لم يطلع على تلك الوثائق ولم يتمكن من التحقق من المعلومات الواردة فيها بشكل مستقل.

إلى جانب الوثائق، وجد الجنود الأوكرانيون أيضا أن أكثر من 300 مبنى سكني تضررت بشكل دائم، على حد قول سوخاتشيف. وأضاف أنه تم العثور على عدد من القذائف والقنابل غير المنفجرة.

وتؤكد الوثائق العسكرية الروسية التقديرات السابقة للمسؤولين الغربيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يخطط للاستيلاء بسرعة على أوكرانيا بأكملها، لكنه فشل في القيام بذلك، وفقا لتقرير “بزنس إنسايدر”.

وانسحبت القوات الروسية، التي كانت تأمل السيطرة على كييف في غضون أيام، من العاصمة في أوائل أبريل وأعادت تركيز هجومها في المنطقة الشرقية لأوكرانيا.