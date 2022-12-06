وثائق مسربة.. تورط ترامب بفضيحة مالية خلال توليه منصب الرئاسة

كشفت وثائق مسربة تورط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في فضيحة مالية جديدة حيث أخفى، خلال توليه منصبه، حصوله على قرض بقيمة 19.8 مليون دولار من شركة “دايوو” الكورية الجنوبية العملاقة للهندسة والإنشاءات.

وتشير الوثائق، التي حصل عليها المدعي العام في نيويورك، وأوردتها مجلة “فوربس”، إلى أن هذا القرض لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، ولم يتم إدراجه في تقارير الإفصاح المالي العامة للرئيس السابق.

وبموجب قوانين الإفصاح المالي، طُلب من ترمب تقديم جميع الوثائق الخاصة بالقروض والديون والتعاملات المالية إلى المسؤولين الفيدراليين خلال حملته الرئاسية وبعد أن أصبح رئيساً.

وفي عام 2016، قال المدير المالي لترمب، آلن فايسلبرغ، إن الرئيس السابق كشف جميع الديون المتعلقة بالشركات الذي يمتلك حصة 100 في المائة فيها.

وكشفت “فوربس” أن علاقة ترمب مع شركة “دايو” تمتد لأكثر من 25 عاماً، ففي عام 1997، دخلت “دايو” في شراكة مع الرئيس السابق في مشروع تطوير “برج ترمب العالمي” بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وواصلت “دايو” القيام بأعمال تجارية مع ترمب، واستخدمت اسمه في ستة عقارات فاخرة شيدتها الشركة في كوريا الجنوبية في الفترة ما بين عامي 1999 و2007، وفقاً للمجلة التي ذكرت أن القرض المعني، الذي لم يتم الإفصاح عنه، “ينبع من اتفاقية أبرمها ترمب مع “دايو” لمشاركته في بعض رسوم الترخيص الخاصة به”.

ووفقاً للوثائق، ظل الدين البالغ 19.8 مليون دولار على حاله من عام 2011 إلى عام 2016، وبعد خمسة أشهر من رئاسة ترمب، انخفض إلى 4.3 مليون دولار.

يذكر أن هيئة المحلفين بدأت الاثنين التداول في قضية الاحتيال الضريبي لمنظمة ترمب في نيويورك، التي اتُهمت فيها الشركة بـ”الاحتيال والتهرب الضريبي”.

والشهر الماضي، أعلن ترمب رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقال الرئيس السابق في حديث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا: “من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه يريد منع حصول الرئيس الحالي جو بايدن على ولاية رئاسية جديدة.