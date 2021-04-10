السبت 28 شعبان 1442 ﻫ - 10 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وثيقة.. الأسد يواجه “قيصر” بوسائل النقل “التقليدية” و “غير التقليدية”!

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 4:57 مساءً
طوابير السيارت السورية تنتظر دورها للحصول على البنزين

طوابير السيارت السورية تنتظر دورها للحصول على البنزين

A A A
طباعة المقال

لا تزال أزمة تأمين المحروقات وكامل المشتقات النفطية تتفاقم في مناطق سيطرة النظام السوري، خاصة في الأيام الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشكيل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود.

وزاد من عمق الأزمة، توقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية -التي تهيمن عليها وتشكل عمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية- إلى مناطق سيطرة النظام.

ونظراً لتفاقم الأزمة بشكل متسارع وكبير، فقد طلبت وزارة النقل السورية في بيان لها، تم تداوله مناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي،أنه:

” نظراً للحاجة الملحة لتوفير وسائل النقل البديلة للمواطنين، طالبت الوزارة من مديريات النقل في دمشق والمحافظات بتقديم كل الدعم للشركات التي تعتمد على وسائل النقل غير التقليدية بالإضافة لوسائل الركوب التقليدية بعربات الجر واصدار رخص السير لها وتأمين مخصصات للتبن والشعير بأسعار تشجيعية.

 

    المزيد من أخبار العالم

    توقيع الاتفاق
    باتفاق يسري لـ25 عاماً.. إنشاء محطة للطاقة الشمسية في جدة بقدرة 300 ميغاوات
    طيران التحالف العربي
    3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات عسكرية للحوثيين في حجة
    برج القاهرة في مصر
    الحكومة المصرية تنفي تعرض البلاد لكتل هوائية سامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    “ذهب” لبنان الثاني عربياً.. فكم تبلغ حصة كل لبنانيّ من هذا المخزون؟
    السكر
    تعرف إلى “الأليلوز”.. السكر المختبئ في الطعام
    مسابقة ملكة جمال العالم لفئة المتزوجات
    فيديو.. شجار على المسرح أثناء تتويج ملكة جمال العالم للمتزوجات