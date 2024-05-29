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وثيقة: بنك الخليج الدولي يتطلع لجمع 500 مليون دولار من إصدار سندات

منذ 52 دقيقة
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 أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء من أحد البنوك التي ترتب إصدار سندات نيابة عن بنك الخليج الدولي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أن البنك يتوقع جمع 500 مليون دولار من بيع سندات ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وأوضحت الوثيقة أن “بنك الخليج الدولي حدد سعر بيع الأوراق المالية عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ 150 نقطة أساس”.

وأضافت أن عملية الإصدار تلقت طلبات تزيد عن 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير السندات وتخصيصها في وقت لاحق من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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