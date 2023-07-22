السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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وثيقة رسمية.. جنوب أفريقيا كانت تستعد لاعتقال بوتين لدى دخوله أراضيها

منذ 17 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين (رويترز)

أسوشيتد برس
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أكدت وثيقة رسمية نشرها التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا، يوم أمس (الجمعة)، أن حكومة جوهانسبرغ كانت ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، وفقاً لإفادة خطية من وزارة العدل.

وبعد أشهر من الغموض، أعلنت جنوب أفريقيا وروسيا، هذا الأسبوع، إن بوتين لن يسافر إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في جوهانسبرغ في الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس (آب) المقبل، وإنما سيشارك عبر الفيديو.

ورفع التحالف الديمقراطي ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية في المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا دخل البلاد.

ووصفت شينيلا محمد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا البيان، بأنه انتصار لسيادة القانون والعدالة الدولية، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة للضحايا في أوكرانيا.

يذكر أن هناك مذكرة اعتقال دولية صادرة ضد بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وسط الغزو الشامل الذي أطلقه ضد أوكرانيا قبل نحو 17 شهراً.

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