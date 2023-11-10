وثيقة: روسيا تعلق العمل باتفاقية مع اليابان لوقف استخدام أسلحة نووية

ظهرت وثيقة حكومية أن روسيا علقت العمل باتفاقية تعاون مع اليابان بشأن وقف استخدام أسلحة نووية روسية.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت مساء أمس الخميس 9\11\2023 على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الروسية، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع يوم الثلاثاء على أمر بتعليق الاتفاقية المبرمة عام 1993.

ولم تذكر روسيا سببا لهذا القرار لكنها قالت إن وزارة الخارجية الروسية ستبلغ اليابان بهذه الخطوة.

وتدهورت العلاقات بين روسيا واليابان بشدة منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير\شباط العام الماضي وحينها انضمت طوكيو إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا.

ووافقت روسيا في عام 1993 على أن يتوقف أسطولها في المحيط الهادي المتمركز في مدينة فلاديفوستوك عن إلقاء النفايات المشعة السائلة في بحر اليابان لكنها طلبت من الدول الأغنى مساعدتها في معالجة النفايات لدفنها تحت الأرض.

وفي إطار الاتفاقية المعلقة مع اليابان، قدمت طوكيو مساعدة في وقف استخدام أسلحة نووية بما في ذلك تفكيك غواصات نووية.

لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أن العمل تعطل بسبب توقف موسكو عن إرسال البيانات اللازمة إلى طوكيو.