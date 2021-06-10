وثيقة مسربة من مجموعة السبع... طلب تحقيق شفاف حول مصدر كورونا

كشفت وثيقة مسربة بأن القادة ضمن قمة مجموعة السبع، سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا.

كما أشارت مسودة البيان إلى أن مجموعة السبع ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض.

إلى ذلك، يعكف مسؤولون أميركيون وبريطانيون، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ” اليوم الخميس على وضع وثيقة تحدد خطة لإنهاء الوباء بحلول ديسمبر 2022، مضيفة أن تلك الوثيقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية خلال قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، ابتداء من يوم الجمعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أقرت أمس، بعجزها عن إجبار الصين على التعاون في البحث عن منشأ الفيروس.

فقد قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إن المنظمة لا يمكنها إجبار الصين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أصول الفيروس، لكنه أوضح أنها ستقترح إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة المكان الذي انتقل فيه الفيروس إلى المرحلة التالية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، دعا الشهر الفائت، الأجهزة الاستخبارية الأميركية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوماً حول منشأ الوباء.

في المقابل، ردت الصين حينها بأن تسييس منشأ كورونا سيعرقل التحقيقات الجارية، وذلك بحسب “العربية”.