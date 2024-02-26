وثيقة مصرفية: مصرف الإنماء يعين بنوكا لبيع صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

عيّن مصرف الإنماء بنوكا لبيع صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

فقد أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف الإنماء الإسلامي السعودي عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين استعدادا لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى غير قابلة للاستدعاء لأجل 5.5 سنة. وفق وكالة رويترز.

وقالت الوثيقة إنه تم تعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإنماء للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان وإم.يو.إف.جي سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت أن اجتماعات المستثمرين التي تبدأ في 26 فبراير شباط سيتبعها بيع صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص.