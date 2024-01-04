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وحدة مكافحة الإرهاب التونسية تحتجز صحفيا بالجزيرة

منذ 57 دقيقة
الشرطة التونسية

الشرطة التونسية

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أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين أن وحدة لمكافحة الإرهاب احتجزت صحفي الجزيرة سمير ساسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وأضافت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن الوحدة فتشت منزله وصادرت جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين به، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأفراد أسرته.

ونددت النقابة بالاحتجاز بوصفه “تعسفيا” وأشارت إلى احتمال التحقيق مع ساسي بتهمة إرهابية بعد منع محاميه من التحدث معه لمدة 48 ساعة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي الحاج على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن قوات الأمن لم تبلغ أسرة ساسي بمكان احتجازه.

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أمرت يوم الاثنين بحبس الصحفي زياد الهاني على ذمة قضية “الإساءة إلى الغير”، وذلك بعد أيام من انتقاده لوزيرة التجارة.

ومثلت حرية التعبير والإعلام مكسبين رئيسيين للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي”.

لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير آخذة في التدهور منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة في عام 2021. وقال سعيد إن إجراءاته ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى في ظل وجود ما يسميه النخبة الفاسدة.

    المصدر :
  • رويترز

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