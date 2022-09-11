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وحش الشتاء.. زيلينسكي يحذر من مخططات روسيا لكسر مقاومة أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
فولودومير زيلينسكي

فولودومير زيلينسكي

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حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن موسكو تأمل “كسر” المقاومة الأوكرانية في الشتاء معوّلة على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال زيلينسكي في مداخلة خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية المنعقد في كييف إن “روسيا تبذل كل الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء”.

وأشار إلى أن روسيا تعوّل على “وحشية” الشتاء لأن “وحشية الإنسان لم تعد تكفي”، وذلك على خلفية استعادة القوات الأوكرانية مساحات كبيرة في شرق البلاد.

وشدد على أن روسيا قد تستهدف بضرباتها “الشركات والبنى التحتية التي تؤمن التدفئة” في أوكرانيا، داعيا في هذا السياق الغرب لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي إن روسيا قد تعمد إلى قطع تام لإمداداتها من الغاز لأوروبا لإجبار العواصم الغربية على البحث عن تسوية مع موسكو.

وتابع “علينا أن نهيّئ شركاتنا (…). الشتاء سيكون قاسيا علينا جميعا، من لاتفيا وبولندا إلى بريطانيا والولايات المتحدة”، مضيفا “علينا أن نتخطى هذا الشتاء”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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