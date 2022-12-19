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ورطة جديدة.. ترامب يواجه تهمتين على خلفية الهجوم على مبنى الكونغرس

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2022 2:01 صباحًا
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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طلبت لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالتحقيق في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس (الاثنين 19-12-2022) من المدعين الاتحاديين توجيه تهمتي عرقلة إجراء رسمي والتمرد للرئيس السابق دونالد ترامب لدوره في إثارة أعمال شغب مميتة.

ويعد طلب اللجنة التي يترأسها الديمقراطيون غير ملزم لوزارة العدل لكنه يأتي في وقت ينظر فيه مستشار خاص في تحقيقين اتحاديين آخرين في حق الرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.

وطلبت اللجنة من وزارة العدل اتهام ترامب بعرقلة إجراءات رسمية للكونجرس والتآمر على الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والمساعدة على العصيان أو التحريض عليه.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، أحد أعضاء اللجنة، في أثناء إعلانه عن الاتهامات “التمرد هو حالة من العصيان على سلطة الولايات المتحدة. إنها جريمة اتحادية خطيرة متأصلة في الدستور”.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على قرار اللجنة. ولم يرد بعد متحدث باسم ترامب على طلب من رويترز للتعليق.

وأسفر الهجوم على مبنى الكونغرس عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في أثناء الحادث أو بعده بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة. كما تكبد مبنى الكونغرس خسائر تقدر بملايين الدولارات.

    المصدر :
  • رويترز

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