وزارة الاستثمار السعودية تتراجع عن بيانات نشرتها عن ميزانية 2023

قال مسؤول حكومي سعودي لرويترز، إن وزارة الاستثمار السعودية سحبت بيانات مالية، من تقرير شهري نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت سابق اليوم الاثنين، أظهرت أن المملكة ستسجل فائضا في ميزانية عام 2023.

وخرجت نسخة محدثة من التقرير على الموقع الإلكتروني دون البيانات المالية.

وقال المسؤول الذي لم يكشف إسمه لرويترز إن الأرقام المنشورة في وقت سابق لم تستند إلى أحدث توقعات البيانات المالية لعام 2023 التي حسبتها وزارة المالية وإنه تم نشرها عن طريق الخطأ.

ولم ترد وزارة الاستثمار على طلب من رويترز للتعليق على سبب حذف البيانات.

وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر كانون الأول عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.

وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وقدرت التوقعات في ديسمبر كانون الأول إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال رغم تمديد التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام، وإجمالي النفقات عند 1.275 تريليون ريال.

وأظهر تقرير وزارة الاستثمار لشهر يناير كانون الثاني قبل حذفه أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 16 مليار ريال في 2023، إضافة إلى فائض ضخم في الربع الأخير.