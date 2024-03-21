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وزارة الاقتصاد الإماراتية: منفتحون على الفرص التجارية الثنائية

منذ 58 دقيقة
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

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قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن الإمارات منفتحة على استكشاف الفرص التجارية سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي أو على أساس ثنائي، وذلك في أعقاب تقرير لرويترز عن اهتمام البلاد بإجراء محادثات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث في رسالة عبر البريد الإلكتروني “لا تزال الإمارات تؤمن بكون التجارة محركا لنمو الاقتصاد وتنويع مصادره، ونحن منفتحون على استكشاف الفرص مع الشركاء سواء من خلال دول مجلس التعاون الخليجي أو على أساس ثنائي. أولويتنا هي الحفاظ على حركة التجارة”.

كانت رويترز قد أوردت في 19 مارس آذار أن مسؤولين إماراتيين أثاروا مرارا فكرة إجراء محادثات تجارية ثنائية مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وقالت المصادر إن الإمارات تشعر بالإحباط بسبب تعثر محادثات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة.

    المصدر :
  • رويترز

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