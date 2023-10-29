الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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وزارة التربية الفلسطينية: مقتل 2000 طالب وأكثر من 70 من الكادر التعليمي حتى الآن

منذ 6 دقائق
من غزة (أسوشييتد برس)

من غزة (أسوشييتد برس)

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أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، الأحد، مقتل 2000 طالب في قطاع غزة، وأكثر من 70 من الكادر التعليمي حتى الآن، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال الخضور إن 200 مدرسة تعرضت “لعدوان الاحتلال”، بحسب تعبيره.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة الأحد إن عدد القتلى في القطاع، الذي تديره حركة حماس، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا”.

وتزامنا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بتلقيه نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات للقطاع، ووصفت الهيئة الإغاثية الوضع الميداني بأنه يزداد صعوبة، مشيرة إلى نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات الحالي ضعيف للغاية ويغطي 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

وفيما بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأصيب مئات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. يأتي هذا بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية شن حملة قصف عنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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