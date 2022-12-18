وزارة التموين المصرية تشكل لجنة عليا لتحديد سعر عادل للسلع الاستراتيجية

أعلنت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الأحد 18/12/2022 أنها شكلت لجنة عليا لوضع “سعر عادل” للسلع الاستراتيجية ‏والأساسية والتي “‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية”.‏

وبينما قال البيان إن الأسعار لن تكون جبرية باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء ‏البلاد وإجراءات قانونية محتملة ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار‎.‎

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لبيانات رسمية، بينما بلغ التضخم الأساسي، ‏الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة، 21.5 بالمئة‎.‎

وارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة بشكل سريع هذا العام، واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت ‏تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية‎.‎

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر تهدف إلى تحفيز ‏تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار‎.‎