وزارة الحج السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل

أعلنت ​وزارة الحج السعودية​، عن “فرض ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل”، محذرة من “معاقبة الوكالات المخالفة لهذه الضوابط، حرصا على صحة و​سلامة​ المعتمرين”.

ولفتت الى انه في “إطار العودة التدريجية للعمرة وفق النموذج الآمن المعد من الوزارة لضمان ​تحقيق​ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، فإنه يلزم إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل قدوم المعتمرين بـ 24 ساعة بحد أقصى، خاصة وأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض الشركات ووكلائهم بالخارج بإدخال بيانات مطابقة مع برامج المعتمرين ورحلات القدوم والمغادرة في النظام الآلي، وهو ما كان له تأثير سلبي على تقديم الخدمات للمعتمرين.

وتضمنت الضوابط التي فرضتها الوزارة ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات التنظيمية، والاستعداد المسبق لأوامر التفويج سواء بين المنافذ أو المدن بشكل صحيح وفقا للبرنامج المعد للمعتمر في المحرك السعودي للحجز المركزي والمسار الإلكتروني للعمرة، وفي حالة رصد أي إخلال بذلك سوف يتم اتخاذ عدة إجراءات أهمها إيقاف النظام على الوكيل الخارجي المخالف فورا ونهائيا”.