الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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وزارة الخارجية: أشخاص دخلوا الصين هربا من الصراع في ميانمار

منذ 23 ثانية
خارطة توضح حدود ميانمار

خارطة توضح حدود ميانمار

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية الخميس أنه منذ اندلاع الصراع في ميانمار، عبر بعض الأشخاص الحدود إلى الصين لطلب اللجوء وتجنب القتال.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ إن الصين قدمت المساعدة اللازمة وبذلت قصارى جهدها لإنقاذ المصابين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رحبت الأربعاء بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بهذا الشأن مهمم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

وقال متحدث باسم الوزارة “إن الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع”.

    المصدر :
  • رويترز

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