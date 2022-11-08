الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة أحد رعاياها في بغداد

منذ 11 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء وفاة مواطن أمريكي في العاصمة العراقية بغداد، بعد يوم من إعلان الشرطة العراقية مقتل أمريكي في أثناء محاولة خطف فاشلة.

وأكد مسؤولون أمريكيون وفاة المواطن ستيفن ترويل في بغداد، لكنهم لم يذكروا تفاصيل، وأضافوا “نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة”.

هذا وكانت كشفت مصادر في الشرطة العراقية، أن مواطناً أميركياً لقي حتفه امس الاثنين 7\11\2022، في العاصمة بغداد، بعد محاولة فاشلة لاختطافه.

وأضافت أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية، فيما أشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

وقال رائد بالشرطة العراقية “وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي”.

كما أفاد مصدر آخر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، وفق ما نقلته “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

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