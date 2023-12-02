وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع أجهزة تدريب لأستراليا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع أجهزة تدريب لأستراليا في إطار اتفاقية أوكوس الأمنية مقابل ما يقدر بملياري دولار.

واتفاقية أوكوس هي شراكة ثلاثية في مجال تكنولوجيا الدفاع بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة جنرال ديناميكس جي دي.إن ستكون المتعاقد الرئيسي في عملية البيع.

يشار إلى أن الصين دانت الشراكة الثلاثية، وحذرت في وقت سابق من هذا العام من أن الدول الثلاث تسير على “طريق خاطئ وخطر” بعد الإعلان عن صفقة شراء كانبيرا لغواصات نووية.

وكانت أستراليا تعتزم في السابق استبدال أسطولها القديم من الغواصات التي تعمل بالديزل بغواصات فرنسية في صفقة بقيمة 66 مليار دولار.

الا أن إعلان كانبيرا المفاجئ عن انسحابها من الصفقة والدخول في مشروع “أوكوس” أثار خلافا قصيرا غير معتاد بين فرنسا والدول الثلاث.

وسيتيح الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي لأستراليا الانضمام الى مجموعة من دول قليلة في هذا المجال، ويضعها في طليعة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح التوسع العسكري الصيني.

العلاقات الأمريكية الصينية

بعدما أثار اتفاق “أوكوس” غضب الصين، تحسنت العلاقات المشحونة بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة بعدما التقى الرئيس جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا الشهر الماضي، في اجتماع كان الأول لهما منذ عام.

وتعهد الزعيمان بتخفيف التوترات واتفقا على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى التي قطعتها الصين بعد أن زارت نانسي بيلوسي تايوان في عام 2022 إبان رئاستها مجلس النواب الأميركي.