الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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وزارة الخارجية الروسية: المناقشات مع الغرب حول الخطوط الحمراء شيء من الماضي

منذ 27 دقيقة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية تراجعت العلاقات الروسية مع الدول الغربية بسبب الدعم العسكري لكييف.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن المناقشات مع الغرب بشأن “الخطوط الحمراء” أصبحت شيئاًَ من الماضي.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “المناقشات حول الخطوط الحمراء شيء من الماضي”، وأضافت “لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. من المستحيل تجاهل هذا الواقع”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وبشأن تصريحات النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن الغرب لم يتجاوز “كل الخطوط الحمراء بعد”، أشارت وزارة الخارجية إلى أن “الحرب الهجينة مستمرة ضد بلدنا، والتي تحدث عنها سيرغي لافروف بالتفصيل مؤخراً”.

وكان نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن عقد “قمة السلام” التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.

وقال بوليانسكي في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” “نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل، وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته “قمة”، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك”.

وأضاف: “هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة (..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع”.

يذكر أن مسؤولاً في وزارة الخارجية الروسية قد صرح في 23 من الشهر الجاري، بأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة “في الرمق الأخير”.

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