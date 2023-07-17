الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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وزارة الخارجية الروسية تندد بالهجوم على جسر القرم.. وتتهم الغرب بالتواطؤ

منذ 12 ثانية
جسر القرم

جسر القرم

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نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بما وصفته بالهجوم الإرهابي الأوكراني على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، والذي أسفر عن مقتل شخصين، وقالت إنه من المحتمل أن يكون الغرب متواطئا فيه.

وقالت الوزارة “إذا اتضح أن المركبات البحرية المسيرة المستخدمة في الهجوم على الجسر لها أصل غربي، وكذلك ضلوع دول غربية في التخطيط لهذه العملية ورعايتها وتنفيذها، فإن هذا سيؤكد تواطؤها في الأنشطة الإرهابية لنظام كييف”.

وفي تصريحات سابقة قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن قرارات أوكرانيا تُتخذ “بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وساسة أمريكيين وبريطانيين”.

    المصدر :
  • رويترز

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