وزارة الخارجية السودانية: البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة

قالت وزارة الخارجية السودانية الاثنين إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

ويأتي ذلك في أعقاب صراع على السلطة ممتد منذ أيام وأسفر عن مقتل 97 مدنيا إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد.

هذا وقالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، الاثنين، إنها ملتزمة بضمان سلامة جميع الأسرى الذين احتجزتهم أثناء القتال الذي تخوضه مع قوات الجيش.

وقالت في بيان “تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي”.

وقالت القوات إنها تحتجز عددا من الجنود المصريين الذين كانوا يتمركزون في قاعدة مروي العسكرية عندما اقتحمت قواتها القاعدة يوم السبت.

وذكرت تقارير، جرى التشكيك فيها، أمس الأحد 16\4\2023 أن الجيش السوداني استعاد القاعدة وأن قوات الدعم السريع انسحبت منها لكنها اصطحبت الجنود المصريين معها.