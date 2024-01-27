وزارة الخارجية الصينية: وانغ يي أجرى محادثات "صريحة ومثمرة" مع سوليفان

قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن الوزير وانغ يي أجرى “تواصلا استراتيجيا صريحا وموضوعيا ومثمرا” مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهدف المضي قدما في الوفاء بتعهد رئيسي البلدين بالحوار.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين اتفقا خلال اجتماعهما في بانكوك أمس الجمعة 26\1\2024 واليوم على تناول القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الأمريكية الصينية بطريقة صحيحة.

وذكرت أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن “سيحافظان على التواصل بصورة منتظمة لتقديم التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية… والاستفادة بشكل جيد من قنوات الاتصال الاستراتيجي الحالية”.