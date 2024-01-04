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وزارة الخارجية تدين الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية العراقية

منذ 14 دقيقة
مقر وزارة الخارجية العراقية

مقر وزارة الخارجية العراقية

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أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها الخميس “الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية العراقية”، وذلك بعد مقتل أربعة من مقاتلي فصيل متحالف مع إيران في بغداد في ضربة بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان “نؤكد أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية”.

هذا وقال مسؤول أمريكي لرويترز الخميس إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي مسلح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق مما أدى إلى مقتله وشخص آخر.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الضربة استهدفت سيارة في بغداد.

وقال المسؤول إن الهجوم استهدف قياديا في حركة النجباء دون أن يذكر اسمه.

    المصدر :
  • رويترز

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