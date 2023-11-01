الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: بلينكن سيزور البلاد الشهر المقبل

منذ 22 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور البلاد يومي الثامن والتاسع من نوفمبر\تشرين الثاني لبحث قضايا كوريا الشمالية والتحالف مع نظيره بارك جين.

وقالت الوزارة إن بارك وبلينكن سيناقشان أيضا الأمن الاقتصادي والتعاون في مجال التكنولوجيا الصناعية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي للبلاد منذ عامين ونصف وتأتي وسط تعاون أمني متزايد بين الدولتين الحليفتين وتزايد المخاوف بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، مؤخرا توريد أسلحة ومعدات عسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا وعرضت ما قالت إنها أدلة تؤكد تسليم مثل هذه الشحنات.

ونفت كوريا الشمالية وروسيا ما قيل عن صفقات أسلحة بينما تعهدتا بتوسيع علاقاتهما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من القصف على غزة
طوفان الأقصى
"إبادة جماعية".. مسؤول كبير بالأمم المتحدة يستقيل بسبب الانتهاكات الفظيعة في غزة
علم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية
طوفان الأقصى
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تحاول استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق متعددة
المرشد الإيراني علي خامنئي
طوفان الأقصى
خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
البروفيسور كميل حبيب
بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه