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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا

7 - ديسمبر - 2021
مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن - أرشيفية

مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن - أرشيفية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا.

ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، تم فرض عقوبات جديدة على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا. وتستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، بالإضافة إلى آخرين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن غي أبريل الماضي أنه فرض عقوبات “تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج من بينهم سليماني، والشرطة الإيرانية وأيضا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019”.

    المصدر :
  • رويترز

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