وزارة الداخلية‭ ‬الأفغانية: انفجار أمام المطار العسكري في كابول وسقوط ضحايا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية‭ ‬الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إن انفجارا وقع أمام المطار العسكري في كابول الأحد، أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث عبد النافع تاكور لرويترز “وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا”، وقال إن التحقيقات جارية.

ولم يحدد طبيعة أو هدف الانفجار، وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين.

وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق.

وتواجه الإدارة التي تديرها حركة طالبان تمردا دمويا يشنه تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، الذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عددا من المنشآت الرئيسية في كابول، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.