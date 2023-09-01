وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل جنديين في قصف من أذربيجان

قالت وزارة الدفاع الأرمينية الجمعة إن اثنين من جنودها قُتلا وأُصيب ثالث جراء قصف قرب بلدة سوتك، القريبة من حدود البلاد مع أذربيجان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن زعيما أذربيجان وأرمينيا في مقابلتين أذيعتا، أنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الرغم من خلافاتهما المتعلقة بإقليم ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف في مقابلة مع تلفزيون يورو نيوز، أجريت يوم 21 يوليو/ تموز في مدينة شوشا في منطقة قرة باغ وبُثت اليوم: “أعتقد أنه من الصواب أن تكون متفائلًا”.

وأضاف: “إذا رأينا نهجًا بناء من أرمينيا، والأهم من ذلك، إذا نَحُّوا جانبًا جميع التطلعات للنيل من سلامة أراضينا، سيكون بوسعنا إيجاد حل سلمي قريبًا جدًا، وربما بحلول نهاية العام”.

من جانبه، أبدى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أيضًا تفاؤلًا حذرًا، وذلك في حديث منفصل إلى يورو نيوز في يريفان في 26 يوليو/ تموز.

وقال: “لا يمكن فقط، بل يجب أن يكون هناك سلام. هذا هو إيماني، وموقفي.. ولكن لكي يحدث هذا، من المهم أيضًا أن يكون المجتمع الدولي على دراية بالفروق الدقيقة المهمة حتى يتضح أمامه سبب عدم إحراز تقدم بالسرعة الكافية”.