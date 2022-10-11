الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الدفاع الألمانية: أوكرانيا تسلمت أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي

منذ 40 دقيقة
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

قال مصدر بوزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تسلمت الثلاثاء أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي من طراز أيريس-تي التي تعهدت ألمانيا بتوريدها مؤكدا بذلك تقريرا لصحيفة دير شبيجل.

وقال المصدر إن التسليم تم في وقت سابق للموعد المتفق عليه.

وكانت قد قالت مجلة دير شبيجل في وقت سابق الثلاثاء إن أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني، في حين لم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية النبأ على الفور عندما اتصلت بها رويترز.

هذا وكانت مجموعة السبع قد قالت في بيان مشترك “الثلاثاء 11-10-2022” إنها ملتزمة بتقديم المساعدة لأوكرانيا ما دامت تحتاجها.

وجاء في البيان المشترك “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا وسنقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت … أكدنا للرئيس زيلينسكي بأننا غير عابئين ومتمسكون بالتزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تركيا ترى "تفاهما مشتركا" مع روسيا بشأن اوكرانيا
علم فرنسا
مكتب وزير الدفاع: فرنسا ستعزز وجودها العسكري في شرق أوروبا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
ترسيم الحدود البحرية.. بايدن يتحدث عن "اختراق تاريخي" في الشرق الأوسط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال