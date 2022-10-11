وزارة الدفاع الألمانية: أوكرانيا تسلمت أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي

قال مصدر بوزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تسلمت الثلاثاء أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي من طراز أيريس-تي التي تعهدت ألمانيا بتوريدها مؤكدا بذلك تقريرا لصحيفة دير شبيجل.

وقال المصدر إن التسليم تم في وقت سابق للموعد المتفق عليه.

وكانت قد قالت مجلة دير شبيجل في وقت سابق الثلاثاء إن أوكرانيا تسلمت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الألماني، في حين لم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية النبأ على الفور عندما اتصلت بها رويترز.

هذا وكانت مجموعة السبع قد قالت في بيان مشترك “الثلاثاء 11-10-2022” إنها ملتزمة بتقديم المساعدة لأوكرانيا ما دامت تحتاجها.

وجاء في البيان المشترك “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا وسنقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت … أكدنا للرئيس زيلينسكي بأننا غير عابئين ومتمسكون بالتزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.