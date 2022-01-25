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وزارة الدفاع الأميركية: اعتداءات الحوثيين تهدّد مصالحنا بشكل مباشر

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 7:27 مساءً
البنتاغون

البنتاغون

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أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أنّ القادة العسكريين يرون اعتداء ميليشيا الحوثي على الإمارات عملا ارهابيا.

وكشفت وزارة الدفاع لسكاي نيوز عربية أن اعتداءات الحوثيين الأخيرة تهدّد المصالح الأميركية بشكل مباشر مشيرة الى ” اننا قدّمنا توصيات بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية ذات تهديد اقليمي. وأكّدت أن “سي أي ايه” تؤيّد تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية.

وكانت الخارجية الاماراتية قد طالبت واشنطن،على لسان سفيرها، اعادة ادراج ميليشيا الحوثي في خانة الارهاب فورا، نظرا لخطورة الجماعة على المحيط العربي بعد الاعتداءات الأخيرة على السعودية والامارات، مشدّدة على الاحتفاظ بحقّها بالرد.

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